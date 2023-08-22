Україна отримала всі ракети SCALP, які Франція обіцяла надати в першій партії, - посол

Україна отримала всі ракети далекого радіусу дії SCALP, які Франція обіцяла надати в рамках першої партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Франції Вадима Омельченка в інтерв'ю LB .

За його словами, перша партія була випробувальною. При цьому снаряди непогано себе зарекомендували.

"SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань - їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано", - додав посол.

Ракети SCALP

Франція приєдналася до Британії у постачанні Україні ракет великої дальності. Це дозволить українським силам вражати російські війська та цілі глибоко за лінією фронту.

Загалом Франція передасть Україні 50 ракет SCALP. При цьому перші ракети вже доставили в Україну.

Зазначимо, що ракета Storm Shadow чи SCALP - це англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, яка призначена для ураження стаціонарних цілей, що захищені засобами ППО. Storm Shadow - це британська назва ракети, а у Франції вона позначається як SCALP-EG.

Загалом французькі та британські ракети ідентичні. Їхні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет.

Більше про ракети SCALP - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.