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Кулеба зустрівся з Макроном у Франції: обговорили формулу миру та експорт зерна

Середа 30 серпня 2023 16:46
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Кулеба зустрівся з Макроном у Франції: обговорили формулу миру та експорт зерна Фото: Дмитро Кулеба та Еммануель Макрон (twitter.com/DmytroKuleba/status)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном під час свого візиту до країни 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра.

Він зазначив, що поспілкувався з Макроном після його контактів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції "формули миру" та наш експорт зерна до країн Африки та інших регіонів", - написав Кулеба.

Міністр також подякував Макрону за підтвердження подальшої підтримки України з боку Франції.

Візит Кулеби до Франції

Зазначимо, що Кулеба став першим міністром закордонних справ України, якого запросили на зустріч французьких послів.

Окрім того, під час візиту до Франції Кулеба підіймав теми відкриття переговорів про членство України в ЄС та майбутнього вступу нашої держави до НАТО.

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Франція Дмитро Кулеба Еммануель Макрон
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