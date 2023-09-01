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Резников провел "очень продуктивные" переговоры с главой Минобороны Франции

Фото: Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня, 1 сентября, провел разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства Украины в социальной сети X.

"Провел очень продуктивные переговоры с моим коллегой Лекорню", - говорится в сообщении.

Резников сказал, что Украина ценит приверженность Франции и ее работу над оказанием поддержки и помощи в наращивании украинского оборонного потенциала.

Больше никаких подробностей диалога двух министров не приводят.

Помощь от Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Позже она в телефонном разговоре с китайским коллегой Ваном I отметила влияние Пекина на Москву и призвала убедить РФ соблюдать международное право и прекратить широкомасштабную военную агрессию против Украины.

Недавно посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Украина получила все ракеты дальнего радиуса действия SCALP, которые Франция обещала предоставить в рамках первой партии.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время своего визита в страну 30 августа.

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