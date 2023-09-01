Резников провел "очень продуктивные" переговоры с главой Минобороны Франции

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня, 1 сентября, провел разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства Украины в социальной сети X.
"Провел очень продуктивные переговоры с моим коллегой Лекорню", - говорится в сообщении.
Резников сказал, что Украина ценит приверженность Франции и ее работу над оказанием поддержки и помощи в наращивании украинского оборонного потенциала.
Больше никаких подробностей диалога двух министров не приводят.
Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.
Позже она в телефонном разговоре с китайским коллегой Ваном I отметила влияние Пекина на Москву и призвала убедить РФ соблюдать международное право и прекратить широкомасштабную военную агрессию против Украины.
Недавно посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Украина получила все ракеты дальнего радиуса действия SCALP, которые Франция обещала предоставить в рамках первой партии.
Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время своего визита в страну 30 августа.
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