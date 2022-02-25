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Резников провел переговоры с главой Пентагона: что согласовали

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Пятница 25 февраля 2022 06:13
Резников провел переговоры с главой Пентагона: что согласовали Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином о российском военном вторжении в Украину и продолжающихся боях.

Об этом передали на сайте Департамента обороны США.

В ходе общения ночью 25 февраля Остин "ясно дал понять", что Штаты непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также американская сторона будет продолжать оказывать нашей стране оборонительную помощь.

Как рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Резников и Остин в переговорах относительно необоснованной и неспровоцированной войны РФ против Украины обязались "продолжать тесную координацию во время этого конфликта, который создала только Россия".

Ранее сообщалось, что 25 февраля состоится экстренный саммит НАТО, который касаться нападения России на Украину.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ после нападения на Украину закрыла двери политического решения.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Алексей Резников Вторжение России в Украину
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