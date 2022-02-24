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РФ закрыла двери политического решения, - генсек НАТО

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Брюссель, Четверг 24 февраля 2022 13:54
РФ закрыла двери политического решения, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО призывало Россию к дипломатическим методам решения пререканий. Однако РФ отказалась от этого и избрала путь военного конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы предупреждали, что будет вторжение. То, что произошло этим утром наши разведки прогнозировали и призвали РФ к дипломатии. Россия, несмотря на все призывы и санкции, решила вторгнуться в Украину. Мы готовились, усилили присутствие на востоке и на воздухе, и на море, и в ближайшие дни и месяцы будет больше. Это даст нашим военным больше силы для ответа. Мы готовы. То, что мы делаем, - это охрана. Мы хотим избежать конфликта. Мы стучались в РФ месяцами, но РФ не воспринимала серьезно наши призывы, они ежедневно усиливали присутствие. РФ закрыла двери политического решения", - заявил Столтенберг.

Напомним, что Североатлантический альянс решил усилить восточный фланг НАТО для обеспечения безопасности в случае атаки России.

Также стало известно, что Россия называет целью вторжения в Украину "демилитаризацию и денацификацию" страны.

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