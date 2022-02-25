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Резніков провів переговори з главою Пентагону: що погодили

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П'ятниця 25 лютого 2022 06:13
Резніков провів переговори з главою Пентагону: що погодили Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном про російське військове вторгнення в Україну і триваючі бої.

Про це передали на сайті Департаменту оборони США.

У ході спілкування вночі 25 лютого Остін "ясно дав зрозуміти", що Штати непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Також американська сторона продовжуватиме надавати нашій країні оборонну допомогу.

Як розповів прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, Резніков та Остін в переговорах щодо необґрунтованої та неспровокованої війни РФ проти України зобов'язалися "продовжувати тісну координацію під час цього конфлікту, який створила тільки Росія".

Раніше повідомлялося, що 25 лютого відбудеться екстрений саміт НАТО, який стосуватиметься нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ після нападу на Україну закрила двері політичного рішення.

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Пентагон Сполучені Штати Америки Олексій Резніков Вторгнення Росії до України
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