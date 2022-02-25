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Байден сегодня проведет экстренный саммит НАТО по ситуации в Украине

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Вашингтон, Пятница 25 февраля 2022 05:27
Байден сегодня проведет экстренный саммит НАТО по ситуации в Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 25 февраля, состоится экстренный саммит НАТО. Он будет касаться нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста издания NPR Давида Гуру в Twitter.

"В первой половине дня президент встретится с коллегами, главами государств и правительствами стран НАТО на чрезвычайном виртуальном саммите, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее", - сообщили в Белом доме.

При этом отмечается, что саммит будет проходить в ситуационной комнате и он будет закрытым для прессы.

Журналист добавил, что саммит начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ после нападения на Украину закрыла двери политического решения.

Также сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на угрозы президента РФ Западу и напомнил Путину, что у НАТО тоже есть ядерное оружие.

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