Байден сегодня проведет экстренный саммит НАТО по ситуации в Украине

В пятницу, 25 февраля, состоится экстренный саммит НАТО. Он будет касаться нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста издания NPR Давида Гуру в Twitter .

"В первой половине дня президент встретится с коллегами, главами государств и правительствами стран НАТО на чрезвычайном виртуальном саммите, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее", - сообщили в Белом доме.

При этом отмечается, что саммит будет проходить в ситуационной комнате и он будет закрытым для прессы.

Журналист добавил, что саммит начнется в 16:00 по киевскому времени.