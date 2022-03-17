Резников призвал международных партнеров проверять "помощников", которые обращаются за военным оружием

"К сожалению, как и в любой войне, есть и те, кто стремится заработать на горе. Эти люди могут представляться "советниками", "помощниками", "начальниками департаментов и даже демонстрировать "документы" - подделки. Как Министр, ответственно заявляю: все они - подонки, мародеры и предатели, которые не имеют никакого отношения к обороне Украины, а работают на свой карман и/или врага", - говорится в сообщении.

Резников призывает мировое сообщество быть бдительными и уточнять полномочия "уполномоченных лиц" в посольствах и аппаратах военных атташе Украины.

Также он поблагодарил государства, международные и неправительственные организации, которые оказывали, оказывают и будут оказывать помощь Украине.

Он заверил, что "вся военная помощь, до последнего патрона и цента, идет и будет идти по назначению - на оборону и защиту от русских оккупантов".