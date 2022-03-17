UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников призвал международных партнеров проверять "помощников", которые обращаются за военным оружием

Резников обратился к мировому сообществу (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к иностранным партнерам и поставщиков вооружения, амуниции и другой продукции, необходимой Вооруженным Силам Украины Он призвал тщательно проверять "уполномоченных лиц", которые обращаются к ним с запросом о помощи, в посольствах и аппаратах военных атташе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"К сожалению, как и в любой войне, есть и те, кто стремится заработать на горе. Эти люди могут представляться "советниками", "помощниками", "начальниками департаментов и даже демонстрировать "документы" - подделки. Как Министр, ответственно заявляю: все они - подонки, мародеры и предатели, которые не имеют никакого отношения к обороне Украины, а работают на свой карман и/или врага", - говорится в сообщении.

Резников призывает мировое сообщество быть бдительными и уточнять полномочия "уполномоченных лиц" в посольствах и аппаратах военных атташе Украины.

Также он поблагодарил государства, международные и неправительственные организации, которые оказывали, оказывают и будут оказывать помощь Украине.

Он заверил, что "вся военная помощь, до последнего патрона и цента, идет и будет идти по назначению - на оборону и защиту от русских оккупантов".

Ранее мы сообщали, что Резников призвал украинцев уничтожать российские системы РЭБ и РЭР.

Также мы писали, что Резников обсудит с министрами НАТО упрощение бюрократии для помощи Украине.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников