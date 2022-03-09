ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников призвал украинцев уничтожать российские системы РЭБ и РЭР

Новина українською →
Киев, Среда 09 марта 2022 20:26
Резников призвал украинцев уничтожать российские системы РЭБ и РЭР Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев помочь в борьбе с российскими оккупантами. Так, глава оборонного ведомства просит уничтожать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

Как пояснил Резников, уничтожение российских систем РЭБ и РЭР значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для украинских воинов.

"Еще раз подчеркиваю - танки и бронетехнику встретит наша армия. Задание для всех граждан, кто может уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их быстрее выгоним", - подчеркнул министр.

Он также поблагодарил за помощь в уничтожении колонн обеспечения, поскольку это существенно осложнило снабжение оккупантов топливом и боеприпасами.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что оккупанты в отчаянии из-за провала планов по захвату Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Министерство обороны Украины Война России против Украины
NEWS
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины