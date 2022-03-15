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Резников обсудит с министрами НАТО упрощение бюрократии для помощи Украине

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Вторник 15 марта 2022 20:19
Резников обсудит с министрами НАТО упрощение бюрократии для помощи Украине Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t.me OP_UA)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Алексей Резников завтра посетит встречу министров стран-членов НАТО. Планирует поднять вопрос упрощения бюрократии для ускорения военной помощи нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Резникова.

"16 марта я буду обсуждать с министрами обороны ситуацию с глобальной безопасностью в свете российской войны против Украины. Я надеюсь убедить НАТО упростить бюрократию и ускорить оказание военной помощи Украине. Включая воздушную и противоракетную оборону. Потому что вопрос о бесполетной зоне все еще открыт. Но это ваша и наша безопасность",- пишет Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украину пригласили принять участие в встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится уже завтра, 16 марта.

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