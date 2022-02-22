Резников о признании Россией "ЛДНР": новая Берлинская стена?

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу министра в Twitter.

По его словам, Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР", он признал собственную агрессию против Украины. "Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны защитить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?",- написал он.