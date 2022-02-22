Резников о признании Россией "ЛДНР": новая Берлинская стена?
Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу министра в Twitter.
По его словам, Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР", он признал собственную агрессию против Украины.
"Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны защитить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?",- написал он.
Напомним, вчера Путин провел заседание Совбеза РФ, по результатам которого анонсировал оглашение решения по "ЛДНР". Вечером президент России записал видеообращение, в котором официально заявил о признании "ЛДНР".
Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.