Резников предупредил украинцев: впереди очень сложные недели, сколько - не скажет никто

"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет - точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбесившегося от ярости агрессора", - написал Резников.

По его словам, более 1,5 тысячи украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой.

"Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит слом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас его присутствие точечное, это надо понимать", - пояснил министр.

Напомним, недавно стало известно, что передача Украине обещанного Германией тяжелого вооружения затягивается из-за якобы недопонимания между правительствами стран.

Между тем сенат США из-за новой поправки не смог быстро одобрить пакет помощи Украине на 40 млрд долларов.

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