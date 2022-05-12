Германия задерживает передачу Украине зенитных комплексов Gepard, - Welt

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Как информирует немецкое издание, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт пообещала Киеву тяжелое вооружение, в том числе СЗУ Gepard, но при этом не сказала, что украинской стороне придется самостоятельно заказывать вооружение у компании-производителя Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Таким образом, министр заявила, что поставки будут происходить непосредственно от немецкого правительства, однако это оказалось не так.

Так, через день после объявления о передаче Украине тяжелого оружия Ламбрехт сообщила, что правительство ФРГ лишь дает на это разрешение. При этом по состоянию на 6 мая точной даты, когда Киеву передадут Gepard, не было.

При этом Krauss-Maffei Wegmann по-своему трактовала договоренности между Германией и Украиной. Там заявили, что установки должны быть отремонтированы и этот процесс пока не начался, поскольку компания ждала подтверждения поставок со стороны правительства Германии.

Напомним, ранее стало известно, что Германия передаст Украине самоходные зенитные установки Gepard.

Однако, впоследствии немецкое издание Bild рассказало, что у Берлина проблемы с боеприпасами к Gepard из-за вето, которое наложила Швейцария.

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