Резніков попередив українців: попереду надзвичайно складні тижні, скільки - не скаже ніхто

"На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде - точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора", - написав Резніков.

За його словами, понад 1,5 тисячі українських воїнів вже навчаються чи найближчими днями розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.

"Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили та забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти", - пояснив міністр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що передача Україні обіцяного Німеччиною важкого озброєння затягується через нібито непорозуміння між урядами країн.

Тим часом сенат США через нову поправку не зміг швидко схвалити пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів.

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