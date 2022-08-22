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Резников предложил выставить в Гааге трофейный российский ЗРК "Бук"

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Киев, Понедельник 22 августа 2022 23:51
Резников предложил выставить в Гааге трофейный российский ЗРК "Бук" Фото: Алексей Резников и Кайса Оллонгрен (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил министру обороны Нидерландов выставить в Гааге трофейный ракетный комплекс "Бук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского министра.

Резников сообщил о прибытии в столицу министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

"Рад приветствовать делегацию Кайсы Оллонгрен и Нидерландов в Киеве. Наши друзья своими глазами видели российский металлолом на Крещатике. Я предложил гостям выставить трофейный ЗРК "Бук" России в Гааге. Все должны помнить виновных в MH17", - написал Резников.

Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур авиалайнер был сбит. Никто из находившихся на его борту 298 человек не выжил. По версии следствия, самолет сбили пророссийские боевики.

Отметим, по факту катастрофы MH17 Malaysia Airlines Австралия и Нидерланды начали совместный судебный процесс против России. В марте к иску присоединилась и Малайзия.

В конце марта 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что если бы мировое сообщество привлекло бы РФ к ответственности за катастрофу МН17, то вторжение в Украину можно было бы предотвратить.

Ранее прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе MH17.

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