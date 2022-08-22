ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков запропонував виставити в Гаазі трофейний російський ЗРК "Бук"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 22 серпня 2022 23:51
Резніков запропонував виставити в Гаазі трофейний російський ЗРК "Бук" Фото: Олексій Резніков і Кайса Оллонгрен (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Глава Міноборони України Олексій Резніков запропонував міністру оборони Нідерландів виставити в Гаазі трофейний ракетний комплекс "Бук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського міністра.

Резніков повідомив про прибуття до столиці міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

"Радий вітати делегацію Кайси Оллонгрен та Нідерландів у Києві. Наші друзі своїми очима бачили російський металолом на Хрещатику. Я запропонував гостям виставити трофейний ЗРК "Бук" Росії в Гаазі. Всі повинні пам'ятати винних у MH17", - написав Резніков.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий. Ніхто з 298 осіб, що знаходилися на його борту, не вижив. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

Зазначимо, за фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія і Нідерланди почали спільний судовий процес проти Росії. У березні до позову приєдналася і Малайзія.

Наприкінці березня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що якби світова спільнота притягнула б РФ до відповідальності за катастрофу МН17, то вторгнення в Україну можна було б запобігти.

Раніше прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ матеріали у справі про катастрофу MH17.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України
NEWS
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії