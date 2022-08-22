Резніков запропонував виставити в Гаазі трофейний російський ЗРК "Бук"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського міністра.

Резніков повідомив про прибуття до столиці міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

"Радий вітати делегацію Кайси Оллонгрен та Нідерландів у Києві. Наші друзі своїми очима бачили російський металолом на Хрещатику. Я запропонував гостям виставити трофейний ЗРК "Бук" Росії в Гаазі. Всі повинні пам'ятати винних у MH17", - написав Резніков.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий. Ніхто з 298 осіб, що знаходилися на його борту, не вижив. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

Зазначимо, за фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія і Нідерланди почали спільний судовий процес проти Росії. У березні до позову приєдналася і Малайзія.

Наприкінці березня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що якби світова спільнота притягнула б РФ до відповідальності за катастрофу МН17, то вторгнення в Україну можна було б запобігти.

Раніше прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ матеріали у справі про катастрофу MH17.