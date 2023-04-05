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Резніков пояснив, чому закрито інформацію про втрати ЗСУ

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Під час війни важливо утримувати баланс між позитивними та негативними новинами. При цьому влада прийняла свідому політику щодо нерозголошення втрат України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю NV.

За словами Резнікова, постійні погані новини руйнують мораль та внутрішню стійкість людей, у такий спосіб руйнується і стійкість оборони.

"Для того, щоб перемогти, ось це відчуття єдності суспільства надважливе, і ворог намагається руйнувати його насамперед. Ця віра нас уже врятувала, бо був час, коли в нас не вірили навіть наші партнери, вони вважали, що через 72 години впаде Київ, уряд разом із президентом втечуть, парламент втече, ну і за три тижні всю країну окупують", - додав він.

Виходячи з цього, всі українські медіа намагаються давати позитивні новини, як про кількість втрат ворога.

"Ми не демонструємо і не говоримо, скільки і які в нас втрати. Це свідома політика, це ухвалене рішення і на рівні Генерального штабу та Ставки Верховного Головнокомандувача, парламенту та уряду", - зазначив він.

При цьому Резніком вважає, що влада правильно комунікує на теми вмотивованості та розуміння небезпеки.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 вбитими або пораненими солдатів у районі Бахмута, що вичерпує їх наступальні можливості.

Крім того, у Міноборони зазначали, що на Сході бувають дні, коли співвідношення втрат України та Росії сягає 1 до 10.

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