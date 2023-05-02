Резніков про повернення Криму: Візьмемо без бою

Як зазначено у статті, всі розуміють, що Крим має досить стратегічне значення. Щобільше, за період окупації Росія перетворила півострів з туристичного на щось схоже на російський авіаносець,

На півострові з'явились в'язниці для військовополонених громадян України. Він також використовується для транспортування краденого українського зерна.

"Крим ми візьмемо без бою", - сказав виданню Резніков.

Варто зауважити, що після вибухів на мосту, який поєднує РФ та Крим, на об'єктах інфраструктури та транспортних вузлах - півострів почала залишати велика кількість росіян, які жили там під час окупації.