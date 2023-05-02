Резніков про повернення Криму: Візьмемо без бою

Міністра оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може звільнити окупований Росією Крим без ведення бою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його слова The Atlantic.
Як зазначено у статті, всі розуміють, що Крим має досить стратегічне значення. Щобільше, за період окупації Росія перетворила півострів з туристичного на щось схоже на російський авіаносець,
На півострові з'явились в'язниці для військовополонених громадян України. Він також використовується для транспортування краденого українського зерна.
"Крим ми візьмемо без бою", - сказав виданню Резніков.
Варто зауважити, що після вибухів на мосту, який поєднує РФ та Крим, на об'єктах інфраструктури та транспортних вузлах - півострів почала залишати велика кількість росіян, які жили там під час окупації.
Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі у Севастополі спалахнула сильна пожежа.
У Генштабі ЗСУ заявили, що згоріла нафтобаза забезпечувала паливом російський Чорноморський флот.
Окрім того, президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни почнуть бігти з Криму, коли ЗСУ підійдуть до першого села на півострові.
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