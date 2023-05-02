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Резніков про повернення Криму: Візьмемо без бою

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністра оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може звільнити окупований Росією Крим без ведення бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його слова The Atlantic.

Як зазначено у статті, всі розуміють, що Крим має досить стратегічне значення. Щобільше, за період окупації Росія перетворила півострів з туристичного на щось схоже на російський авіаносець,

На півострові з'явились в'язниці для військовополонених громадян України. Він також використовується для транспортування краденого українського зерна.

"Крим ми візьмемо без бою", - сказав виданню Резніков.

Варто зауважити, що після вибухів на мосту, який поєднує РФ та Крим, на об'єктах інфраструктури та транспортних вузлах - півострів почала залишати велика кількість росіян, які жили там під час окупації.

Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі у Севастополі спалахнула сильна пожежа.

У Генштабі ЗСУ заявили, що згоріла нафтобаза забезпечувала паливом російський Чорноморський флот.

Окрім того, президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни почнуть бігти з Криму, коли ЗСУ підійдуть до першого села на півострові.

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Олексій РезніковКрымВійна Росії проти України