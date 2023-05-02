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Резников о возвращении Крыма: Возьмем без боя

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым без ведения боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его слова The Atlantic.

Как отмечается в статье, все понимают, что Крым имеет достаточно стратегическое значение. Более того, за период оккупации Россия превратила полуостров из туристического в нечто похожее на российский авианосец,

На полуострове появились тюрьмы для военнопленных граждан Украины. Он также используется для транспортировки ворованного украинского зерна.

"Крым мы возьмем без боя", - сказал изданию Резников.

Следует заметить, что после взрывов на мосту, соединяющем РФ и Крым, на объектах инфраструктуры и транспортных узлах - полуостров начало покидать большое количество россиян, живших там во время оккупации.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Севастополе вспыхнул сильный пожар.

В Генштабе ВСУ заявили, что сгоревшая нефтебаза снабжала топливом российский Черноморский флот.

Кроме того, президент Владимир Зеленский уверен, что россияне начнут бежать из Крыма, когда ВСУ подойдут к первому селу на полуострове.

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Алексей РезниковКримВойна России против Украины