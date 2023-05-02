Резников о возвращении Крыма: Возьмем без боя

Как отмечается в статье, все понимают, что Крым имеет достаточно стратегическое значение. Более того, за период оккупации Россия превратила полуостров из туристического в нечто похожее на российский авианосец,

На полуострове появились тюрьмы для военнопленных граждан Украины. Он также используется для транспортировки ворованного украинского зерна.

"Крым мы возьмем без боя", - сказал изданию Резников.

Следует заметить, что после взрывов на мосту, соединяющем РФ и Крым, на объектах инфраструктуры и транспортных узлах - полуостров начало покидать большое количество россиян, живших там во время оккупации.