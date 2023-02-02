Резніков пообіцяв партнерам, що Україна не буде бити по РФ далекобійними ракетами

Резніков звернувся до західних партнерів із закликом якнайшвидше допомогти зі встановленням протиракетної оборони.

"Успіх України на полі бою - це ваш успіх також. Ми очікуємо, що цей рік принесе нові можливості… Щоб перемогти, нам треба захопити стратегічну ініціативу", - заявив міністр.

Він сказав, що Україні необхідно отримати Patriot і SAMP/T за першої нагоди разом із постачанням нових IRIS-T та NASAMS.

"Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і готові координувати цілі з нашими партнерами", - підкреслив Резніков.

За словами міністра, українські військові потребують також танки та бронетехніку. При цьому він подякував за ті рішення щодо їх постачання, які були прийняті на останній зустрічі в Рамштайні.