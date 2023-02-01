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У Зеленського сказали, якої зброї потребує Україна на поточному етапі війни

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Київ, Середа 01 лютого 2023 13:21
У Зеленського сказали, якої зброї потребує Україна на поточному етапі війни Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На цьому етапі війни, коли російські війська концентрують на окупованих територіях свої резерви, Україна вимагає від союзників конкретики в наданні допомоги. А саме, йдеться про необхідність передачі авіації та далекобійних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Кожен етап війни потребує певної зброї. Концентрація резервів РФ на окупованих територіях вимагає від України й партнерів конкретики. Тому: 1. Уже є танкова коаліція (логістика, навчання, постачання). 2. Уже є переговори про надання ракет підвищеної дальності й штурмової авіації", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги, куди можуть увійти далекобійні ракети.

Додамо, за даними МЗС, Україна наразі веде переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км. Для дипломатів нашої країни наразі ця тема є пріоритетом.

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