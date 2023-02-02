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Резников пообещал партнерам, что Украина не будет бить по РФ дальнобойными ракетами

Фото: Алексей Резников пообещал партнерам, что Украина не будет бить по РФ дальнобойными ракетами (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинским военным необходимы дальнобойные ракеты. Это поможет обеспечить оборону от российских захватчиков и заставит их проиграть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Европейской Комиссии.

Резников обратился к западным партнерам с призывом как можно быстрее помочь с установлением противоракетной обороны.

"Успех Украины на поле боя – это ваш успех тоже. Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно захватить стратегическую инициативу", - заявил министр.

Он сказал, что Украине необходимо получить Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. Мы имеем достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами", - подчеркнул Резников.

По словам министра, украинские военные нуждаются также в танках и бронетехнике. При этом он поблагодарил за те решения по поставкам, которые были приняты на последней встрече в Рамштайне.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые войдут дальнобойные ракеты GLSDB, уже в конце этой недели.

Напомним, 1 февраля, в СМИ появилась информация о том, что власти США готовятся анонсировать новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти дальнобойные ракеты.

Также мы писали, что, по словам заместителя руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина на данном этапе войны нуждается в авиации и дальнобойных ракетах.

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