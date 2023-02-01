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США можуть вперше надати Україні далекобійні ракети, - Reuters

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США, Середа 01 лютого 2023 00:29
США можуть вперше надати Україні далекобійні ракети, - Reuters Фото: США можуть передати Україні далекобійні ракети (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги, куди можуть увійти далекобійні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два офіційних представники США, поінформованих по цьому питанню, повідомили виданню, що в новий пакет військової допомоги сумою 2,2 млрд доларів планують включити далекобійні ракети, а також інші боєприпаси і озброєння.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки планують незабаром оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден планує відвідати Європу до річниці повномасштабного вторгнення росіян до України. Також наприкінці лютого планується оголосити про ще один великий пакет військової допомоги нашій країні.

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Сполучені Штати Америки Військова допомога
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