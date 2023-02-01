США можуть вперше надати Україні далекобійні ракети, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Два офіційних представники США, поінформованих по цьому питанню, повідомили виданню, що в новий пакет військової допомоги сумою 2,2 млрд доларів планують включити далекобійні ракети, а також інші боєприпаси і озброєння.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки планують незабаром оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден планує відвідати Європу до річниці повномасштабного вторгнення росіян до України. Також наприкінці лютого планується оголосити про ще один великий пакет військової допомоги нашій країні.

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