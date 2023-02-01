ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли США можуть оголосити про передачу далекобійних ракет Україні: WSJ назвало дату

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 01 лютого 2023 19:58
Коли США можуть оголосити про передачу далекобійних ракет Україні: WSJ назвало дату Фото: стало відомо, коли США можуть оголосити про передачу далекобійних ракет Україні (SAAB)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше увійдуть далекобійні ракети GLSDB, вже наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, офіційний анонс пакету військової допомоги від США має відбутися у п'ятницю, 3 лютого.

При цьому WSJ додають, що GLSDB поставлять в Україну в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Все озброєння, яке постачається таким чином, зазвичай доставляється в Україну довше, ніж зброя та обладнання, що знаходиться на складах США.

Зазначимо, що дальність дії таких ракет становить 150 кілометрів, що більше, ніж будь-які інші ракети, які постачали Україні раніше. Наші військові зможуть запускати такі снаряди з РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада США готується анонсувати новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти далекобійні ракети.

Також ми писали, що, за словами заступника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна на даному етапі війни потребує авіації та далекобійних ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ракети Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам