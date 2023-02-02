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Резніков пообіцяв партнерам, що Україна не буде бити по РФ далекобійними ракетами

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 17:52
Резніков пообіцяв партнерам, що Україна не буде бити по РФ далекобійними ракетами Фото: Олексій Резніков пообіцяв партнерам, що Україна не буде бити по РФ далекобійними ракетами (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українським військовим необхідні далекобійні ракети. Це допоможе забезпечити оборону від російських загарбників та змусить їх програти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексій Резніков на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії.

Резніков звернувся до західних партнерів із закликом якнайшвидше допомогти зі встановленням протиракетної оборони.

"Успіх України на полі бою - це ваш успіх також. Ми очікуємо, що цей рік принесе нові можливості… Щоб перемогти, нам треба захопити стратегічну ініціативу", - заявив міністр.

Він сказав, що Україні необхідно отримати Patriot і SAMP/T за першої нагоди разом із постачанням нових IRIS-T та NASAMS.

"Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і готові координувати цілі з нашими партнерами", - підкреслив Резніков.

За словами міністра, українські військові потребують також танки та бронетехніку. При цьому він подякував за ті рішення щодо їх постачання, які були прийняті на останній зустрічі в Рамштайні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше увійдуть далекобійні ракети GLSDB, вже наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, 1 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада США готується анонсувати новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти далекобійні ракети.

Також ми писали, що, за словами заступника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна на даному етапі війни потребує авіації та далекобійних ракет.

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