Резников о помощи Запада: нам нужно не только оборонительное оружие, но и наступательное

По его словам, для сдерживания агрессии России Украине нужна реальная помощь от стран НАТО и ЕС. Она должна включать в себя вооружения и технологии, что может остановить Москву и не позволит ей начать наступление.

"Вооружением, имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного", - подчеркнул Резников на встрече с министром обороны Дании Рине Брамсеном.

Резников подчеркнул, что в Кремле находятся очень прагматичные люди, которые очень хорошо умеют оценивать финансовые риски. Если в Москве будут понимать, что цена вторжения в Украину непомерна, то откажутся от этих планов.

"Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и главное помощь оружием Вооруженным силам Украины. Защищаться мы будем сами, но помогите нам", - сказал Резников.

Министр добавил, что Украине нужны средства киберзащиты радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы и оборудование для усиления флота.

"Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет", - резюмировал Резников.