Резніков про допомогу Заходу: нам потрібна не тільки оборонна зброя, а й наступальна

Україна буде сама захищатися в разі вторгнення Росії. Однак для цього потрібно не тільки оборонне, а й наступальні озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.
За його словами, для стримування агресії Росії Україні потрібна реальна допомога від країн НАТО і ЄС. Вона повинна містити в собі озброєння і технології, що може зупинити Москву і не дозволить їй почати наступ.
"Озброєнням, маю на увазі, не тільки оборонного характеру, а й наступального", - підкреслив Рєзніков на зустрічі з Міністром оборони Данії Ріні Брамсеном.
Резніков підкреслив, що в Кремлі знаходяться дуже прагматичні люди, які дуже добре вміють оцінювати фінансові ризики. Якщо в Москві будуть розуміти, що ціна вторгнення в Україну непомірна, то відмовляться від цих планів.
"Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головна допомога зброєю Збройним силам України. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам", - сказав Резніков.
Міністр додав, що Україні потрібні засоби кіберзахисту радіоелектронної боротьби та розвідки, протиракетні комплекси та обладнання для посилення флоту.
"Всі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде", - резюмував Резніков.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон постійно оцінює потреби України у військовій допомозі та готує нові пакети.
Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у проєкті бюджету США на 2022 рік закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.