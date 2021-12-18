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Резніков про допомогу Заходу: нам потрібна не тільки оборонна зброя, а й наступальна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна буде сама захищатися в разі вторгнення Росії. Однак для цього потрібно не тільки оборонне, а й наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, для стримування агресії Росії Україні потрібна реальна допомога від країн НАТО і ЄС. Вона повинна містити в собі озброєння і технології, що може зупинити Москву і не дозволить їй почати наступ.

"Озброєнням, маю на увазі, не тільки оборонного характеру, а й наступального", - підкреслив Рєзніков на зустрічі з Міністром оборони Данії Ріні Брамсеном.

Резніков підкреслив, що в Кремлі знаходяться дуже прагматичні люди, які дуже добре вміють оцінювати фінансові ризики. Якщо в Москві будуть розуміти, що ціна вторгнення в Україну непомірна, то відмовляться від цих планів.

"Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головна допомога зброєю Збройним силам України. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам", - сказав Резніков.

Міністр додав, що Україні потрібні засоби кіберзахисту радіоелектронної боротьби та розвідки, протиракетні комплекси та обладнання для посилення флоту.

"Всі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде", - резюмував Резніков.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон постійно оцінює потреби України у військовій допомозі та готує нові пакети.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у проєкті бюджету США на 2022 рік закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій Резніков