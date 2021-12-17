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США готовят новые пакеты военной помощи Украине, - Салливан

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Вашингтон, Пятница 17 декабря 2021 21:52
США готовят новые пакеты военной помощи Украине, - Салливан Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США постоянно оценивают потребности Украины в дополнительной военной помощи. Такие пакеты активно рассматриваются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника президента США Джейка Салливана.

"Мы постоянно оцениваем дополнительные потребности (в военной помощи - ред.), которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", - сказал Салливан в ходе выступления в Совете международных отношений.

Он также отметил, что США продолжат военную помощь Украине. Решение о новых поставках будет принимать президент Джо Байден.

Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в проекте бюджета США на 2022 года заложено 756 млн долларов на помощь Украине.

Отметим, ранее группа сенаторов США предложила направить Украине в 2022 году военную помощь на 450 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, 15 декабря Сенат США согласовал оборонный бюджет, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.

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