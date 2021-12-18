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Резников о помощи Запада: нам нужно не только оборонительное оружие, но и наступательное

Новина українською →
Киев, Суббота 18 декабря 2021 22:04
Резников о помощи Запада: нам нужно не только оборонительное оружие, но и наступательное Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина будет сама защищаться в случае вторжения России. Однако для этого нужно не только оборонительные, но и наступательные вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, для сдерживания агрессии России Украине нужна реальная помощь от стран НАТО и ЕС. Она должна включать в себя вооружения и технологии, что может остановить Москву и не позволит ей начать наступление.

"Вооружением, имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного", - подчеркнул Резников на встрече с министром обороны Дании Рине Брамсеном.

Резников подчеркнул, что в Кремле находятся очень прагматичные люди, которые очень хорошо умеют оценивать финансовые риски. Если в Москве будут понимать, что цена вторжения в Украину непомерна, то откажутся от этих планов.

"Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и главное помощь оружием Вооруженным силам Украины. Защищаться мы будем сами, но помогите нам", - сказал Резников.

Министр добавил, что Украине нужны средства киберзащиты радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы и оборудование для усиления флота.

"Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет", - резюмировал Резников.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон постоянно оценивает потребности Украины в военной помощи и готовит новые пакеты.

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в проекте бюджета США на 2022 года заложено 756 млн долларов на помощь Украине.

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Министерство обороны Украины Алексей Резников
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