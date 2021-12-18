ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков про допомогу Заходу: нам потрібна не тільки оборонна зброя, а й наступальна

Новость на русском →
Київ, Субота 18 грудня 2021 22:04
Резніков про допомогу Заходу: нам потрібна не тільки оборонна зброя, а й наступальна Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна буде сама захищатися в разі вторгнення Росії. Однак для цього потрібно не тільки оборонне, а й наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, для стримування агресії Росії Україні потрібна реальна допомога від країн НАТО і ЄС. Вона повинна містити в собі озброєння і технології, що може зупинити Москву і не дозволить їй почати наступ.

"Озброєнням, маю на увазі, не тільки оборонного характеру, а й наступального", - підкреслив Рєзніков на зустрічі з Міністром оборони Данії Ріні Брамсеном.

Резніков підкреслив, що в Кремлі знаходяться дуже прагматичні люди, які дуже добре вміють оцінювати фінансові ризики. Якщо в Москві будуть розуміти, що ціна вторгнення в Україну непомірна, то відмовляться від цих планів.

"Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головна допомога зброєю Збройним силам України. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам", - сказав Резніков.

Міністр додав, що Україні потрібні засоби кіберзахисту радіоелектронної боротьби та розвідки, протиракетні комплекси та обладнання для посилення флоту.

"Всі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде", - резюмував Резніков.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон постійно оцінює потреби України у військовій допомозі та готує нові пакети.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у проєкті бюджету США на 2022 рік закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Олексій Резніков
NEWS
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах