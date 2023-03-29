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Резников показал видео с немецкими БМП Marder, которые получила Украина

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Киев, Среда 29 марта 2023 12:55
Резников показал видео с немецкими БМП Marder, которые получила Украина Фото: в Минобороны показали видео с немецкими БМП Marder, которые получила Украина (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны показали немецкие боевые машины пехоты Marder, прибывшие в Украину. Глава ведомства уже прокатился на одном из БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

Как отметил глава Минобороны, он лично испытал Marder и отметил, что это - отличный пример немецкого качества.

"С нетерпением ждем скорого приручения Леопардов. Мне нравится, как они ревут! Был бы счастлив, если бы посол Германии в Украине Анка Фельдгузен смогла бы ко мне присоединиться. Спасибо канцлеру Олафу Шольцу, министру обороны Борису Писториусу и народу Германии!" - написал Резников.

Напомним, как писало издание Der Spiegel, Берлин передал Киеву 40 боевых машин пехоты Marder, полностью выполнив план по передаче этой техники.

Кроме того, Германия передала 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.

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Алексей Резников Война России против Украины
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