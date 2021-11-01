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Резников подтвердил свою отставку с поста главы МинВОТ

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уходит в отставку. Он написал заявление об увольнении.

Соответствующее заявление есть в распоряжение РБК-Украина.

Заявление об увольнении Резникова выглядит так.

Ранее соответствующую информацию распространил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. Он отметил, что заявление уже в Аппарате Рады.

Кроме того, источники РБК-Украина сообщали, что в ТКГ Резников не останется. Кто на смену - пока неизвестно.

Напомним, Резников может стать новым министром обороны.

Ранее РБК-Украина узнало о кадровых перестановках в Кабмине.

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Алексей Резников