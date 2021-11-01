Резніков підтвердив свою відставку з посади голови МінТОТ

Заява про звільнення Резнікова виглядає так.

Раніше відповідну інформацію поширив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук. Він зазначив, що заява вже в Апараті Ради.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомляли, що в ТКГ Резніков не залишиться. Хто на зміну - поки що невідомо.