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Резніков підтвердив свою відставку з посади голови МінТОТ

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков йде відставку. Він написав заяву про звільнення.

Відповідна заява є в розпорядження РБК-Україна.

Заява про звільнення Резнікова виглядає так.

Раніше відповідну інформацію поширив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук. Він зазначив, що заява вже в Апараті Ради.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомляли, що в ТКГ Резніков не залишиться. Хто на зміну - поки що невідомо.

Нагадаємо, Резніков може стати новим міністром оборони.

Раніше РБК-Україна дізналось про кадрові перестановки в Кабміні.

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Олексій Резніков