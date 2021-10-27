Кадровые перестановки в Кабмине: глав 5 министерств могут заменить

В Раде планируют заменить руководителей 5 министерств. Кроме Министерства окружающей среды, глава которого уже написал заявление об отставке, депутаты также проведут ротации еще четырех членов правительства.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в президентской команде.

Планируется ротация в Минобороны, куда перейдет Алексей Резников. Его место во главе Минреинтеграции может занять Ирина Верещук.

Также планируется отставка вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и вице-премьера по экономике Алексея Любченко.

При этом он уточнил, что отставку министра соцполитики, которую раньше обдумывали в президентской команде, пока решили не форсировать.

Источник сомневается, что все пять ротаций в Кабмине удастся провести за одну пленарную неделю.