Кадровые перестановки в Кабмине: глав 5 министерств могут заменить
В Раде планируют заменить руководителей 5 министерств. Кроме Министерства окружающей среды, глава которого уже написал заявление об отставке, депутаты также проведут ротации еще четырех членов правительства.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в президентской команде.
Планируется ротация в Минобороны, куда перейдет Алексей Резников. Его место во главе Минреинтеграции может занять Ирина Верещук.
Также планируется отставка вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и вице-премьера по экономике Алексея Любченко.
При этом он уточнил, что отставку министра соцполитики, которую раньше обдумывали в президентской команде, пока решили не форсировать.
Источник сомневается, что все пять ротаций в Кабмине удастся провести за одну пленарную неделю.
Напомним, Резников может возглавить Минобороны.