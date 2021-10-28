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Перестановки в Кабмине: названы возможные кандидаты в министры

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Четверг 28 октября 2021 19:26
Перестановки в Кабмине: названы возможные кандидаты в министры Фото: названы возможные кандидаты в министры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам. Их увольнение может состояться в среду, а назначение новых членов правительства - в четверг.

Об этом РБК-Украина рассказали двое информированных собеседников в "Слуге народа".

Так, вместо министра окружающей среды Романа Абрамовского, который уже подал заявление об отставке, Рада может назначить его зама Руслана Стрельца.

На место министра обороны Андрея Тарана, как ожидается, перейдет нынешний вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. А его место в Кабмине тогда может занять нардеп от СН Ирина Верещук.

Вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности Олега Уруского хотят заменить Павлом Рябикиным. Сейчас он возглавляет Гостаможню.

В президентской команде также рассматривают увольнение первого вице-премьера по экономике Алексея Любченко. С кандидатурой на его замену определились еще несколько недель назад. Место Любченко может занять замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.

Все эти кадровые ротации планируют провести в парламенте на следующей неделе, утверждают источники.

"Однако по Любченко пока еще есть вопрос. Вопрос в том, будут ли переводить его на какую-то другую позицию или не найдут для него другого места. Поэтому его отставку могут отложить на позже", - сказал один из собеседников.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Рада может уволить 5 министров.

Как известно, в парламент уже поступило заявление об отставке от главы Минэкологии.

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