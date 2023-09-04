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Резніков подав до Ради заяву про відставку

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Резнікова.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" - написав він.

 

Фото: Резніков подав до Ради заяву про відставку (facebook.com/reznikovoleksii)

Що цьому передувало

Зазначимо, що про відставку Резнікова говорили вже давно. Такі чутки лунали після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони. Зокрема, йшлося про звільнення Резнікова та призначення на посаду міністра оборони голови Фонду державного майна Рустема Умєрова. Пізніше Зеленський підтвердив цю інформацію.

До того ж, повідомлялося, що після звільнення Резнікова можуть призначити послом у Британії. Проте ці дані поки не коментував ні президент, ні Резніков.

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