Фото: Резніков подав до Ради заяву про відставку (facebook.com/reznikovoleksii)

Що цьому передувало

Зазначимо, що про відставку Резнікова говорили вже давно. Такі чутки лунали після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони. Зокрема, йшлося про звільнення Резнікова та призначення на посаду міністра оборони голови Фонду державного майна Рустема Умєрова. Пізніше Зеленський підтвердив цю інформацію.

До того ж, повідомлялося, що після звільнення Резнікова можуть призначити послом у Британії. Проте ці дані поки не коментував ні президент, ні Резніков.

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