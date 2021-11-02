Резников подал заявление об увольнении, а в Харькове назвали победилаля на выборах мэра: новости за 1 ноября

Игорь Терехов стал новым мэром Харькова, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уходит с поста, нардепа Илью Киву задержали на Столичном шоссе в авто на фальшивых номерах. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 1 ноября - в материале РБК-Украина.

Терехова признали победителем выборов мэра Харькова

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.

Больше о выборах в Харькове - в материале "Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше".

Близки к критическому пределу: реанимации Киева заполнены почти на 100%

В Киеве больницы для больных коронавирусом заполнены на 70%. При этом реанимации заполнены почти на 100%. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больницы заполнены на 70%, а реанимации в нашем городе заполнены почти на 100%. Штамм "Дельта" дает осложнения, потому реанимации заполнены. Места еще есть, но подходим к критическому пределу", - заявил он. По словам столичного городского главы, 99% больных в больницах - это не вакцинированные люди.

Резников подал заявление об увольнении

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении. Он уходит в отставку по собственному желанию.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Резников может стать новым министром обороны. А его место в Кабмине может тогда занять нардеп от СН Ирина Верещук.

Лавров обвинил Украину в попытках "втянуть Россию в силовые действия"

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в попытках "втянуть Россию в силовые действия". Об этом он заявил в эфире российского телеканала. Коментируя ситуацию в Украине, он заявил: "Налицо попытки создать провокационную ситуацию, вызвать ответ ополчения и втянуть Россию".

По его словам, заявления Киева о том, что минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины, они создавались, чтобы якобы сохранить территориальную целостность страны.

Под судом в Симферополе произошло массовое задержание крымских татар

Под зданием подконтрольного России Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе силовики задержали 19 человек. Они пришли в качестве слушателей на заседание по апелляции на приговор фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".

К задержанным отказались допустить адвоката Назима Шейхмамбетова. Указывается, что юрист уже обратился с жалобой в прокуратуру Крыма. Задержанные написали жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру центрального района Симферополя.

В Кировоградской области в ДТП погибли дети-спортсмены

В понедельник, 1 ноября, на трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Грузовой автомобиль влетел в легковую машину, в которой находились дети-спортсмены. Четыре человека погибли. Из них трое – дети.

По предварительным данным, легковой автомобиль внезапно съехал со своей полосы и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Такие показания дает водитель грузового автомобиля, он до сих пор в шоковом состоянии. Признается, что увидел легковушку уже в тот момент, когда избежать столкновения было невозможно. В легковом автомобиле ехали юные спортсмены, которые занимались каратэ. За рулем находился их 46-летний тренер, который вез мальчишек на спортивные соревнования.

Кива ехал по Киеву в авто на фальшивых номерах и нарвался на "копов"

1 ноября в сети появилась информация о том, что нардепа от партии ОПЗЖ Илью Киву задержали на Столичном шоссе в Киеве и вручали сообщение о подозрении. Позже оказалось, что одиозный политик не был "целью" полицейских. Патрульные просто среагировали на грубое нарушение автомобилем, в котором находился Кива, правил дорожного движения. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал собеседник в силовых структурах.

Собеседник также уточнил, что помимо того, что автомобиль, на котором передвигался Кива, зарегистрирован на Оксану Марченко, на машине еще были и фальшивые номера.

Мокрый снег и ливень. В Украину идет новый циклон

В Украину придет новый циклон 2 ноября. Во многих областях следует ожидать изменения погоды - будет облачно и влажно. В ближайшие двое суток в Украине небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, завтра в южных, центральных и восточных областях умеренные дожди.

Циклон довольно быстро покинет территорию Украины, соответственно уже со второй половины недели снова будет преобладать погода без осадков и, к тому же, потеплеет.