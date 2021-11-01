ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Терехова признали победителем выборов мэра Харькова

Новина українською →
Харьков, Понедельник 01 ноября 2021 21:27
Терехова признали победителем выборов мэра Харькова Фото: Игорь Терехов, победитель выборов мэра Харькова (facebook.com/ihor.terekhov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг городской ТИК.

Решение приняли единогласно.

"На основании протокола о результатах голосования (ТИК - ред.) постановляет признать избранным харьковским городским головой Игоря Терехова, который набрал 146 240 голосов", - заявила глава избиркома.

Теперь проект постановления подпишут наблюдатели и члены ТИК, затем он будет официально опубликован.

Напомним, явка избирателей в Харькове составила 28,6%, что очень мало по сравнению с 2015 годом, когда на местных выборах явка составляла 45,5%.

Больше о выборах в Харькове - в материале "Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше".

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Терехов Выборы в Харькове Выборы мэра
Кандидаты в мэры Харькова
Кандидаты в мэры Харькова
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Будет ли второй тур
Будет ли второй тур