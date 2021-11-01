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Резников подал заявление об увольнении

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 10:37
Резников подал заявление об увольнении Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении. Он уходит в отставку по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной рады Украины.

"Член правительства - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Мельничук.

Какую новую должность может получить Резников

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Резников может стать новым министром обороны. А его место в Кабмине может тогда занять нардеп от СН Ирина Верещук.

Напомним, РБК-Украина узнало о кадровых перестановках в Кабмине.

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Алексей Резников
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