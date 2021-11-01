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Лавров обвинил Украину в попытках "втянуть Россию в силовые действия"

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Москва, Понедельник 01 ноября 2021 11:56
Лавров обвинил Украину в попытках "втянуть Россию в силовые действия" Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление об Украине. Обвинил ее в попытках "втянуть Россию в силовые действия".

Об этом он заявил в эфире российского телеканала, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Коментируя ситуацию в Украине, он заявил: "Налицо попытки создать провокационную ситуацию, вызвать ответ ополчения и втянуть Россию".

По его словам, заявления Киева о том, что минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины, они создавались, чтобы якобы сохранить территориальную целостность страны.

"Минские соглашения были созданы в результате семнадцатичасовых переговоров ровно для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины", - заявил Лавров.

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