Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении. Он уходит в отставку по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной рады Украины.
"Член правительства - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Мельничук.
Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Резников может стать новым министром обороны. А его место в Кабмине может тогда занять нардеп от СН Ирина Верещук.
Напомним, РБК-Украина узнало о кадровых перестановках в Кабмине.