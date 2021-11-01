Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він йде у відставку за власним бажанням.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.
Відповідна заява зареєстрована в Апараті Верховної ради України.
"Член Уряду - віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням", - повідомив Мельничук.
Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Резніков може стати новим міністром оборони. А його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп від СН Ірина Верещук.
Нагадаємо, РБК-Україна дізналось про кадрові перестановки в Кабміні.