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Резніков подав заяву про звільнення

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 10:37
Резніков подав заяву про звільнення Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Анастасія Рокитна

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він йде у відставку за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

Відповідна заява зареєстрована в Апараті Верховної ради України.

"Член Уряду - віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням", - повідомив Мельничук.

Яку нову посаду може отримали Резніков

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Резніков може стати новим міністром оборони. А його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп від СН Ірина Верещук.

Нагадаємо, РБК-Україна дізналось про кадрові перестановки в Кабміні.

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Олексій Резніков
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