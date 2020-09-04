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Резников о площадке по деоккупации Крыма: этот вопрос на серьезном марше

Киев, Пятница 04 сентября 2020 13:37
Резников о площадке по деоккупации Крыма: этот вопрос на серьезном марше
Фото: Алексей Резников (facebook com alex reznikoff)
Автор: РБК-Украина

На сегодня вопрос о новой международной площадке по деоккупации Крыма находится на серьезном марше. Украинская сторона уже готовит соответствующий план мер.

Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, украинская сторона постоянно поднимает вопросы освобождения политзаключенных в Крыму.

"Но, к сожалению, для того, чтобы вообще обсуждать вопросы оккупированного Крыма, заключенных, которых там удерживают, нам нужна другая площадка", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что ведется работа по подготовке плана мер по деоккупации полуострова, в том числе создания международной площадки для переговоров.

"Все сигналы, которые необходимы, министр Кулеба (глава МИД Украины, - ред.) посылает коллегам своим… И скажем так, этот вопрос на серьезном марше. Это отдельная площадка", - добавил Резников.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что воду в Крым до деоккупации подавать нельзя.

Сам президент Владимир Зеленский подчеркивал, что те, кто допустили сдачу Крыма Российской Федерации, должны понести наказание.

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