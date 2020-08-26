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Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя, - представитель Зеленского

Крым, Среда 26 августа 2020 10:44
Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя, - представитель Зеленского
Фото: Антон Кориневич (president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Это вопрос, который государство-оккупант не может решить самостоятельно

Представительство президента в Автономной республике Крым выразило свою позицию относительно возможности возобновления водоснабжения в Крым. Украина не должна решать вопросы, вместо государства-оккупанта.

Об этом заявил представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кориневича, это вопрос, который государство-оккупант не может решить самостоятельно.

"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - заявил он.

Кориневич сказал, что вопрос о возобновлении водоснабжения в Крым поднимут, когда Россия уйдет из полуострова.

Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук допустил возобновление водоснабжения в Крым.

После того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на это заявление Кравчука.

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