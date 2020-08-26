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Зеленский: допустившие легкую сдачу Крыма, должны понести ответственность

Киев, Среда 26 августа 2020 08:59
Зеленский: допустившие легкую сдачу Крыма, должны понести ответственность
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленский заявил, что отдавать Крым нельзя было и это большая проблема

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допустившие легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность. По его словам, для него деокупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

Об этом он заявил в интервью Euronews, передает пресс-служба Офиса президента.

Он заявил, что отдавать Крым нельзя было и это большая проблема.

"Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все ответят. Много кто в этом участвовал", - заявил Зеленский.

Он сказал, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать. По словам президента, за шесть лет не создана ни одна переговорная площадка по вопросу деоккупации Крыма и это будут пытаться исправить.

Напомним, в МИД назвали еще одну возможную площадку для деоккупации Крыма.

Ранее в украинском правительстве заявили о намерении создать платформу для деоккупации Крыма при участии Соединенных Штатов и Британии.

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