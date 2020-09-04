ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Резніков про майданчик з деокупації Криму: це питання на серйозному марші

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 13:37
Резніков про майданчик з деокупації Криму: це питання на серйозному марші
Фото: Олексій Резніков (facebook com alex reznikoff)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні питання про створення нового міжнародного майданчика з деокупації Криму знаходиться на серйозному марші. Українська сторона вже готує відповідний план заходів.

Про це журналістам заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, українська сторона постійно піднімає питання звільнення політв'язнів в Криму.

"Але, на жаль, для того, щоб взагалі обговорювати питання окупованого Криму, ув'язнених, яких там утримують, нам потрібен інший майданчик", - зазначив Рєзніков.

Він підкреслив, що ведеться робота щодо підготовки плана заходів з деокупації півострова, в тому числі створення міжнародного майданчика для переговорів.

"Всі сигнали, які необхідні, міністр Кулеба (глава МЗС України, - ред.) надсилає своїм колегам... І скажімо так, це питання на серйозному марші. Це окремий майданчик", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що воду в Крим до деокупації подавати не можна.

Сам президент Володимир Зеленський підкреслював, що ті, хто допустили здачу Криму Російській Федерації, повинні понести покарання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КримАлексей Резников
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся