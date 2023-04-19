UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков підтвердив прибуття систем Patriot до України

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Системи протиповітряної оборони Patriot нарешті прибули в Україну, тож захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова у Twitter.

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot", - написав він.

Міністр зазначив, що українські сили ППО максимально швидко освоїли системи, а партнери країни дотримали слова.

Резніков зауважив, що це результат наполегливої роботи під керівництвом президента Володимира Зеленського. До того ж, він подякував міністрам оборони США, Німеччини та Нідерландів, а також американському, німецькому, голландському народам.

Він також розповів про те, як починалися розмови про Patriot для України.

"Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові і дати йому життя! Саме так сталося з Patriots, ще до великомасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя", - написав він.

Резніков згадав про свою поїздку до США у серпні 2021 року, коли він виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Тоді я вперше сказав нашим партнерам: "Нам потрібні Patriots". Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо", - додав він.

Нагадаємо, вчора уряд Німеччини офіційно повідомив, що Берлін доставив Patriot в Україну разом із ракетами. При цьому зауважимо, що Резніков у своєму пості писав про системи у множині та дякував міністрам оборони трьох країн, тому, можливо, Україна отримала системи також і від США та Нідерландів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВООлексій Резніков