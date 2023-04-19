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Резников подтвердил прибытие систем Patriot в Украину

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Системы противовоздушной обороны Patriot наконец прибыли в Украину, поэтому защита неба от российских захватчиков станет более эффективной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится безопаснее, потому что в Украину прибыли системы ПВО Patriot", - написал он.

Министр отметил, что украинские силы ПВО максимально быстро освоили системы, а партнеры страны сдержали слово.

Резников отметил, что это результат упорной работы под руководством президента Владимира Зеленского. К тому же, он поблагодарил министров обороны США, Германии и Нидерландов, а также американский, немецкий, голландский народы.

Он также рассказал о том, как начинались разговоры о Patriot для Украины.

"Знаете ли вы, как визуализировать сон? Надо рассказать об этом миру и дать ему жизнь! Именно так произошло с Patriots, еще до крупномасштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность моей жизни в самый важный момент моей жизни", - написал он.

Резников упомянул о своей поездке в США в августе 2021 года, когда он исполнял обязанности замглавы правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Тогда я впервые сказал нашим партнерам: "Нам нужны Patriots". Свобода и независимость нашей страны под угрозой. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможное возможно", - добавил он.

Напомним, вчера правительство Германии официально сообщило, что Берлин доставил Patriot в Украину вместе с ракетами. При этом отметим, что Резников в своем посте писал о системах во множестве и благодарил министров обороны трех стран, поэтому, возможно, Украина получила системы также и от США и Нидерландов.

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ПВОАлексей Резников