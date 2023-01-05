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Резніков про передачу зброї Україні: буде ритмічність поставок весь рік

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Західні союзники "ритмічно передаватимуть" зброю Україні протягом усього 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Головне, що наші партнери бачать підтримку України системно та стабільно. На сьогодні вже укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їх ОПК вже на рейках, і головне - що буде ритмічність цих поставок протягом року. У мене є запевнення від партнерів" , - підкреслив Резніков.

За словами міністра, на наступному "Рамштайні" також обговорюватимуться плани щодо постачання зброї в Україну у 2023 році. Дата його проведення все ще узгоджується.

"На початку року ми ясно розуміли, я знаю, скільки снарядів і ракет заплановано для виготовлення нашими партнерами", - сказав голова Міноборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція анонсувала передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Німеччина скоро може передати Україні БМП Marder.

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